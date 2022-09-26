وزير الزراعة: الأزمات العالمية أكدت أن الأموال غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب (فيديو)

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن ملف الأمان الغذائي من الملفات الهامة على مستوي مصر والعالم والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الاوكرانية وأزمة كورونا والتي أثرت على سلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسي في برنامج علي مسئوليتي على قفضائية صدي البلد.

وأوضح أن الأزمات العالمية الحالية أكدت أن الأموال غير كافية لتحقيق الامن الغذائي للشعوب، وبالتالي مشروع مستقبل مصر، هو مشروع عملاق وله دور كبير واستراتيجي في ملف الامن الغذائي .

وأضاف القصير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل الدعم لمشروع مستقبل مصر لإستزراع مليون و500 ألف فدان، كما ان الدولة تقوم بعمل مشروعات كبري في ظل محدودية المياه من خلال اجراءات اتخذتها الدولة.

وأشار القصير إلى أن تلك المشاريع ستعمل على تحقيق قدر كبير من الاكتفاء الغذائية، وتشغيل عمالة، وزيادة الصادرات، وخفض الاسعار، وكلها مشروعات كبيرة وضخمة.

وأوضح وزير الزراعة، ان محصول الذرة العام الجاري مبشر، وهو يساهم في توفير الاعلاف، مما يقلل جزء من فاتورة الاستيراد، كما هناك دعم لملف التقاوي المعتمدة.