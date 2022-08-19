وزير الزراعة : اعتماد 40 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو في إطار «حياة كريمة»

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وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اعتماد 40 مليون جنيه لعدد 80 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات بإجمالى عدد رءوس ماشية 2000 رأس فى جلسته الأخيرة، ضمن المبادره الرئاسية “حياة كريمة” ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الآن أكثر من 7 مليارات لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن 462 ألف رأس ماشية.

ووجه وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية لتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير جميع أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

من ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن المشروع القومى للبتلو, يعمل على توفير المزيد من اللحوم الحمراء بالسوق المحلية، مع توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين دخول صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات فى قرى ومراكز مبادرة “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى مع الحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار، كما تمّ إدراج كل من العجلات العشار وتحت العشار المستوردة عالية الإنتاجية ضمن المشروع القومي للبتلو نظراً لتميزها وإنتاجها الوفير من اللحوم والألبان.



وأضاف أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة كان قد وافق على إلغاء شرط إلزام المستفيد من القرض بتقديم رخصة تشغيل للحظيره والاكتفاء بعمل معاينة ثلاثية تضم ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والبنك الممول (الزراعي المصرى أو الأهلي المصرى) أو من يمثلهم بالمحافظات للتأكد من وجود مكان مناسب للتربية والتسمين.

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من ناحيته، قال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو أقرب فرع من فروع البنك الزراعى المصرى، أو البنك الأهلى المصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).