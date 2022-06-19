وزير الزراعة: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج

أكد السيد القصير وزير الزراعة أنه في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية، من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، الذرة، الأرز، القطن والفول البلدى وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية وزيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 26 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرية لعدد 10 محاصيل الطماطم ، الباذنجان ، الفلفل ، الكنتالوب ،البطيخ ، البسلة ، اللوبيا ، الفاصوليا ، الخيار ، الكوسة مما يؤدى الى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى فضلا عن التعاون مع شركات إنتاج التقاوى بالدول الأجنبية للشراكة فى إنتاج تقاوى الأصناف المتميزة من هجن محاصيل الخضر فى مصر.

وأشار إلى التقدم الكبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة.

ونوه وزير الزراعة إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

وكشف الوزير أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة (لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن) وحالياً الذرة مع التوسع فى باقي المحاصيل .