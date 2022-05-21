وزير الزراعة: استخدام الميكنة الحديثة لمراقبة المحصول

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حصة المياه في مصر لم تتغير منذ عهد محمد علي باشا والي مصر، و يتم العمل على زيادة مصادر المياه لزراعة ملايين الأفدنة.

و أضاف القصير خلال مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن الدولة نجحت في تحويل الصحراء إلى أراضي خضراء.

وتابع القصير أنه من 3 إلى 4 ملايين فدان نعمل على استصلاحها لزيادة الإنتاج و نسبة الإهدار في المشروعات الزراعية الجديدة قليل جدا.

وأكد القصير أنه يتم استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة لمراقبة المحصول في تلك الأراضي الزراعية الجديدة، كمان أنه يتم زراعة سلالات جديدة من القمح المصري.

و أشار القصير إلى أنه تم التنويع في مصادر التقاوي المعتمدة مما يعود بالنفع على المحاصيل الزراعية المصرية، لأن تنوع الأصناف يعمل على التلائم مع التغيرات المناخية.