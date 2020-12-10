وزير الزراعة : إنشاء لجنة مصرية – عراقية لتبادل الخبرات والتعاون

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من دولة العراق الشقيق ،والقصير عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي.

‏وأكد الوزير توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل الدعم لدولة العراق الشقيق ‏مضيفا أن هناك اهتماما كبيراً من القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والعراق.

واستعرض ‏ ‏القصير تطور العلاقات الزراعية مع العراق خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها اجتماع اللجنة العراقية المصرية المشتركة برئاسة رئيسا الوزراء في الدولتين والتي عقدت في بغداد شهر أكتوبر الماضي وما اسفر عنه هذا الاجتماع من توصيات اتفق عليها ممثلي وزارتي الزراعة في البلدين

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واتفق الوزيران على انشاء لجنة فنيه زراعية مصرية عراقيه مشتركة برئاسة وزيري الزراعة وتضم الخبراء والمتخصصين في البلدين تعقد اجتماعاتها بالتوالي في القاهرة وبغداد كم تم بحث أيضا آفاق التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وبناء القدرات والانتاج الحيواني والنباتي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات فى مجالات التلقيح الإصطناعى وتدريب الكوادر العراقية والتعاون فى مجال انتاج وتصدير التقاوي والمبيدات والأسمدة والري الحديث ووقاية النباتات والامصال واللقاحات البيطرية .

كما ناقش الوزيران مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الزراعة خاصة المتعلقة بمشاكل تصدير الحاصلات الزراعية بينهما،

رحب وزير الزراعة المصري بما تقدم به الجانب العراقي من طلبات للتعاون فى قطاع الزراعة.

ومن ناحيته أعرب المهندس محمد كريم وزير الزراعة العراقي عن سعادته بزيارة مصر وزيادة آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين معلنا عن ترحيبه الاستفادة بالخبرة والتجارب المصرية الزراعية الناجحة ونقلها الي العراق فضلا عن فرص التدريب للكوادر العراقية في مصر بالمجالات الزراعية المختلفة.

هذا وقد أكد الجانبان حرصهما على حل كافة المشاكل التي قد تعوق نمو وتطور العلاقات بينهما في هذا المجال الهام ،وتم التأكيد على البدء فورا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل في مجالات الزراعة بشكل عام ومجموعة عمل في مجال البحوث الزراعية.

وقام الوزيران بزيارة مركز البحوث الزراعية واستمعا إلى عرض حول دور المركز في خدمة الزراعة والبحث العلمي الزراعي التطبيقي وتفقدا معرض لبعض منتجات المركز ،ويواصل الوزير العراقي زيارة وتفقد بعض المعاهد والمعامل البحثية.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وقيادات الوزارة