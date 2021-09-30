اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة: إقامة 654 مشروعا للنفع العام في إطار مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الزراعة الموافقة على إقامة عدد من مشروعات النفع العام
الصاوي أحمد 4:49 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 4:49 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي مشروعات المنفعة العامة التي تمت الموافقة عليها، في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، بلغت حوالي ٦٥٤ مشروعا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على مساحة إجمالية بلغت ٢٦٤٣ فدانا.

وأشار وزير الزراعة أن تلك المشروعات يأتي من بينها ٦١ مدرسة حكومية، و ٣٣٣ محطة صرف صحي ومعالجة صرف صحي، و ٨ وحدات بيطرية، ٥٩ مركز شباب، فضلا عن ٣٨ مجمع خدمات متكاملة.

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واوضح أن من بين تلك المشروعات أيضا ٢٧ وحدة صحية، و ١٦ نقطة إسعاف، و ١١ مجمعا زراعيا بيطريا، و ١٦ مركزا لتجميع الألبان، و ٦ مكاتب بريد.

وأكد القصير، أن تلك المشروعات التي تمت الموافقة عليها، تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرة حياة كريمة، والتي تهدف في الأساس إلى تطوير الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لأبنائه، ورفع العبء عن كاهلهم، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالتجمعات الريفية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لهم.

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بقلم الصاوي أحمد

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