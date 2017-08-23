وزير الزراعة : إقامة قرى جديدة في الظهير الصحراوي بالوادي الجديد

أحمد الدسوقي- الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم إقامة قرى بالظهير الصحراوي في محافظة الوادي الجديد، ستكون من خلال تجمعات تنموية كل قرية نموذجية تتكون من 150 أسرة.وأضاف الوزير، خلال فاعليات بروتوكول تعاون إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني في ا

أحمد الدسوقي- الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم إقامة قرى بالظهير الصحراوي في محافظة الوادي الجديد، ستكون من خلال تجمعات تنموية كل قرية نموذجية تتكون من 150 أسرة.





وأضاف الوزير، خلال فاعليات بروتوكول تعاون إنشاء أول قرية نموذجية للإنتاج الحيواني في الوادي الجديد، اليوم، بالتعاون بين بنك التنمية والائتمان الزراعي وتحيا مصر وجمعية مصر الخير، أنه تم تنفيذ المشروع بتعليمات من الرئيس السيسي.

وأكد البنا أنه سيتم عمل قرى نموذجية مختلفة في الزراعة والإنتاج الحيواني خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق زيادة في إنتاجية القمح والإنتاج الحيواني وتقليل كمية الاستيراد.

وأوضح أنه سيكون هناك تنافس بين القرى المختلفة التي ستتم إقامتها عبر تخصيص جائرة لأعلى قرية في الإنتاجية، سواء في الإنتاج الحيواني أو الزراعي.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف خلق مجتمعات تنموية شاملة، وهناك تفاصيل كثيرة سيتم مناقشتها مع الشركاء في تحيا مصر وجمعية مصر الخير.