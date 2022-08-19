وزير الزراعة: إعطاء أكثر من 4.3 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع في إطار مبادرة «حياة كريمة»

في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو الماضى بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و319 ألفا و813 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و147 ألفا و844 رأس أبقار، و555 ألفا و880 رأس جاموس، و 542 ألفا و605 رءوس أغنام، و 73 ألفا و484 رأس ماعز” حتى 17 أغسطس الجاري.

كما تم تحصين 2 مليون و54 ألفا و593 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم 996 ألف و757 رأس أبقار، و 534 ألفا و479 رأس جاموس، و 448 ألفا و667 رأس أغنام، و 72 ألفا و490 رأس ماعز، و 2190 رأس جمال ” حتى 17 أغسطس الجاري أيضا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.