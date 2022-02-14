اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة: أهمية مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع

وزير الزراعة: استنباط هجن جديدة لمواجهة التغيرات المناخية
الصاوي أحمد 3:35 م, الأثنين, 14 فبراير 22 3:35 م, الأثنين, 14 فبراير 22

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ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مجلس إدارة مركز البحوث الزراعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومديري المعاهد بالمركز.

وفي بداية الاجتماع، قال “القصير” إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولى الزراعة اهتمامًا كبيرًا نظرًا لدورها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وإعداد رؤية لطرحها على قمة المناخ cop27 التى تستضيفها مصر هذا العام.

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وأشار إلى ضرورة استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم من التغيرات المناخية.

ولفت أيضا إلى أهمية البحث العلمي في مجال الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي وتحديث نظم الري ومكافحة التصحر وملوحة التربة وتحديث السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية المراعي والوديان لزيادة إنتاجية مصر من الثروة الحيوانية.

كما تناول القصير أيضا أهمية البحث العلمي في مجال الثروة السمكية والداجنة واللقاحات البيطرية والقيمة المضافة .

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وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي واعتماد الخريطة السمادية وتوصيلها للمزارعين وأيضا الخريطة الصنفية والتراكيب المحصولية وأهمية الربط بين التقاوى والخريطة الصنفية .

وأكد وزير الزراعة أيضًا أهمية مواكبة البحث العلمي لمشاكل المجتمع وجهود الدولة خاصة في مجال التوسع الأفقي والرأسي .

من جانبه، استعرض د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية انجازات وجهود المركز في المجالات المختلفة ومنها انتاج الامصال واللقاحات والقوافل البيطرية وكذلك التوسع في زراعة قصب السكر بنظام الشتلات .

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كما ناقش مجلس إدارة المركز بعض الموضوعات الإدارية والمالية للعاملين والباحثين في المركز والتي كانت مدرجة على جدول الأعمال.

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بقلم الصاوي أحمد

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