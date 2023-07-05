وزير الري: 94% نسبة حل الشكاوى خلال عامين ونصف

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن نسبة حل الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 94%.

وتلقى وزير الري تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وقال الدكتور سويلم إنه حريص على متابعة منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دورى لضمان تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين وتحقيق الإستجابة الفورية لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تمثل أحد أدوات الوزارة لتحقيق العدالة والكفاءة فى توزيع المياه وخدمة المنتفعين وهو ما يمثل أحد أهم الأهداف التى تحرص الوزارة على تحقيقها.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد 534 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو 2023، ويتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة، أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

ويتم وبمجرد ورود الشكوى توجيهها للإدارات المختصة لسرعة فحصها وحسم الشكوى، حيث وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير من نقص مياه الري ، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة على الفور بزيادة تصرفات مياه الرى والتأكد من وصول المياه للنهايات.

توجيهات الأجهزة المعنية بالمحافظات

الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية

في محافظة القليوبية، وجهت الأجهزة المعنية بهئية الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن إنسداد مجمع الصرف بحوض القلعة بقريه دجوي بمركز طوخ ، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية والدفع بالحفارات وعمل الصيانة اللازمه للمجمع وحسم الشكوى.

وفي محافظة سوهاج، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية بشأن تراكم القمامة بترعة فاو غرب، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة وإرسال المعدات وإزالة كافة المعوقات والقمامة وحسم الشكوى.

وفي محافظة البحيرة، وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحده تشير للتضرر من تراكم القمامة بالترعة المارة بقرية أبو منجوج بمركز شبراخيت ، وتم على الفور رفع المخلفات وحسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة الإسماعيلية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن التضرر من انقطاع مياه الري عن ترعه البطيخ القديمة حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة ببحث الشكوى وتوصيل المياه وحسمها في حينه.