وزير الري: 93% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 وحتى يوليو الماضي

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن مؤشر إنجاز منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة التنفيذ خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يوليو 2023 بلغت 93%.

وأضاف وزير الري أن الوزارة انتهت من بحث ودراسة 678 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يوليو الماضي، معلنًا حرصه على متابعة موقف المنظومة وآلية التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأوضح حرصه على المرور الشخصي بمختلف المحافظات لمتابعة حالة المجاري المائية والمنشآت المائية على الطبيعة والتعرف علي طلبات المنتفعين علي أرض الواقع لتحقيق إدارة منظومة المياه بأعلى كفاءة وضمان وصول المياه لنهايات الترع على الرغم من الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

وجاء ذلك خلال تلقي وزير الموارد المائية تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأشار وزير الري لتعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة سواء من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة .

توجيهات وزارة الري داخل 5 محافظات

وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة البحيرة لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قريه العشرة بمركز أبو حمص من نقص مياه الري بترعة القماحين ، حيث قامت أجهزة الري بالمعاينة على الطبيعة وإعطاء المياه بالكمية الكافية للترعة والتأكد من وصول المياه للنهايات حسماً للشكوى .

ووجهت في محافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن زيادة منسوب المياه بترعة الدون المارة بعزبة سوسة بمركز منوف، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الادارة العامة لري المنوفية وتخفيض منسوب المياه بالترعة وحسم الشكوى بدون أي أضرار .

كما وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة داخل محافظة الشرقية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن تضرر الأهالي من إنسداد مجمع الصرف المغطى رقم 9 على مصرف شبراصورا، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة الصرف المختصة وتم الدفع بمعدات الهيئة لتسليك المجمع وحسم الشكوى .

وفي محافظة الدقهلية.. وجهت بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحده بشأن التضرر من إنسداد خط الصرف المغطى رقم 12 على مصرف السرو الأعلي بمركز المنصورة ، وفور تلقي الشكوى تم عمل الصيانة اللازمة وحسم الشكوى في حينه .

بينما في سوهاج.. وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من إنسداد مواسير بدالة الري بقرية أولاد إسماعيل بزمام حوض ترعة حامد وترعة سعد ، وعلى الفور تم بحث الشكوى وإزالة الإنسداد وحسم الشكوى في حينه.