وزير الري: 9.9 مليار جنيه تكلفة مشروعات تأهيل الترع ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تنفذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد (195) مشروعا حتى تاريخه في (45) مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” في نطاق (20) محافظة بتكلفة تصل إلى إلى 9,9 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لاستعراض موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”.

وبلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالي 2058 كم ، وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1892 كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 3050 كيلومتر .

كما انتهت الوزارة من تنفيذ (4) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة، وتم الانتهاء من تشغيل عدد (8) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح وزير الري أن الوزارة قامت بتدبير عدد (100) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 169 ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا ، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف).

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.