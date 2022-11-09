وزير الري يوقع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التمويل لمشروعات برنامج «نوفي»

وقع هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عددا من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية لمشروعات برنامج “نُوَفِّي” و”نُوَفِّي+” للتمويل والاستثمار في المشروعات الخضراء.

وقع من الجانب المصري وزير الموارد المائية والري، ووزيرة التعاون الدولي ، ووزيرة البيئة ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتفاقية مع الجانب الآخر من شركاء التنمية ممثلة في الفاريو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الايفاد”.

وكذلك التوقيع على خطاب شراكة لمشروعي “تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا” و”إنشاء نظام إنذار مبكر”، حيث وقعه من الجانب المصري ، وزير الموارد المائية والري.. بجانب توقيع وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، ومن الجانب الآخر ، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي.

والتوقيع على اتفاق شراكة بشأن تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجاً، والذى وقعه من الجانب المصري، وزير الموارد المائية والري، ووزيرة التعاون الدولي.. بالتعاون مع وزيرة البيئة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن جانب شركاء التنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

وضمن الاتفاقيات توقيع خطاب نوايا بشأن مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، والذى وقعه من الجانب المصري، وزير الموارد المائية والري.. ووقعت عليه وزيرة التعاون الدولي، ووزيرة البيئة، ووزير التجارة والصناعة، ومن شركاء التنمية بدر محمد السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.