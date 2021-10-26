وزير الري يوجه بمتابعة توصيات الإدارة المثلى لموارد خزان الحجر الرملي

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الجلسة الحادية والعشرين للهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي بحضور أعضاء الهيئة من دول (مصر – ليبيا – السودان – التشاد).

ووجه الدكتور عبد العاطى بأهمية قيام الهيئة بمتابعة القرارات والتوصيات التى من شأنها تحقيق الإدارة المثلى لموارد الخزان والوصول للاستفادة القصوي منه مع مراعاة الاستخدام الرشيد للحفاظ على حقوق للأجيال المستقبلية وكذلك تحقيق التنمية في مناطق الخزان بالدول الأربعة.

كما أكد أهمية التكامل والتنسيق المشترك في كافة المجالات البحثية والتطبيقية فيما يتعلق بالخزان وموارده، مع دراسة تطبيق نظم الري الحديث لتعظيم العائد من كل قطره مياه بالخزان فضلا عن تنفيذ مشروعات تنمية متكاملة والاهتمام بالجانب التدريبي وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة بالمنطقة ككل، وهو الهدف الذي يجب ان نعمل جاهدين على تحقيقه من خلال الهيئة ومشروعاتها وأنشطتها المستقبلية.

كما دعا وزير الري أعضاء الهيئة للاطلاع على تجارب المركز القومي لبحوث المياه في طرق الزراعة والري بما يحقق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتعظيم الإنتاجية المحصولية، مع اعتبار هذه الهيئة نموذجا للتكامل الشامل بين الدول المستفيدة لتكون مثالا يحتذى به للتعاون الإقليمي والدولي.