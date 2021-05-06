اقتصاد وأسواق

وزير الري يوجه بتطبيق غرامات فورية على المزارعين لتبديد المياه

وجه وزير الري خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة
مدحت إسماعيل 6:24 م, الخميس, 6 مايو 21 6:24 م, الخميس, 6 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

ووجه وزير الري خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وأكد على ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

اقرأ أيضا  الزراعة: 750 ألف فدان مساحة «أرز الجفاف» خلال الموسم الجاري ﻿

كما وجه وزير الري بضرورة المرور الدورى والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة ، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين ، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الاحتياجات خلال الصيف.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد في مصر 30-4-2021.. «المصريين» يرفع الطن 150 جنيهًا

يذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة.

وسبق صدور القرار الوزارى رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان ، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

اقرأ أيضا  ارتفاع الكوسة والليمون.. أسعار الخضروات اليوم الإثنين 3 مايو 2021 الموافق 21 من رمضان

ووجه وزير الري بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

أسعار الحديد في مصر 6-5-2021 .. و«السويس» ترفع الطن 400 جنيه

عمر سالم 6:35 م, الخميس, 6 مايو 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 6-5-2021 وصعود كبير لعيار 21

عمر سالم 3:18 م, الخميس, 6 مايو 21

صندوق تحيا مصر يوفّر 75 طن مواد غذائية لـ 4100 أسرة

السيد فؤاد 2:27 م, الخميس, 6 مايو 21

المالية : 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال أبريل

منى عبدالباري 2:24 م, الخميس, 6 مايو 21

«دانون» تفتتح المرحلة الأولى من مشروع روابط لتشغيل صغار الفلاحين

أحمد اللاهوني 1:48 م, الخميس, 6 مايو 21

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يجتمع لبحث سبل زيادة رأسماله‎

منى عبدالباري 1:19 م, الخميس, 6 مايو 21