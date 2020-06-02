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وزير الري ينهي فترة الحجر المنزلي ويصل مكتبه في الوزارة

بعد مخالطته محافظ دمياط الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا
مدحت إسماعيل 2:20 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20 2:20 م, الثلاثاء, 2 يونيو 20

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري ، اجتماعا مع قيادات الوزارة اليوم بعد انتهاء فترة الحجز المنزلي التي بدأت قبل فترة عيد الفطر المبارك، نتيجة مخالطته محافظ دمياط الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعقد وزير الري اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري والمهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية.

وناقش الاجتماع الموقف المائي وخطط إدارة المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات وكذلك المشروعات التي تنفذها الوزارة لمواجهة مخاطر السيول.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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