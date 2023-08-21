وزير الري يناقش مع مسؤول أممي استعدادات القمة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بيوهانس كولمان مستشار رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على هامش مشاركة فى “الاسبوع العالمى للمياه” فى ستكهولم.

وإستعرض وزير الري وكولمان الخطوات التى تم إتخاذها عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عقد فى شهر مارس 2023.

وأشار إلى أن مصر واليابان ستنظمان جلسة رفيعة المستوى على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه لمناقشة نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ وسبل المضي قدما فى هذا الشأن .

كما تم مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر 2023 ، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهدف التنمية المستدامة .

وتم التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28 ، حيث أشار الدكتور سويلم للتنسيق الجارى بين مصر والامارات فى هذا الشأن للإستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، حيث ستشارك مصر فى جلسة مغلقة خلال الإسبوع العالمى للمياه في ستوكهولم للتحضير لمؤتمر COP28 .

وأوضح الدكتور سويلم أن مصر تعمل حاليا (بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة) على تقديم تقرير لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه والتى تحققت خلال مؤتمر COP27 للإستمرار في دمج قضايا المياه في مناقشات المناخ العالمية.