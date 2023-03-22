«وزير الري» يناقش جهود التعاون المشترك بين مصر وطاجيكستان 

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية بـ دالير جوما وزير الموارد المائية والطاقة بجمهورية طاجكستان ، حيث تم مناقشة جهود التعاون المشترك بين البلدين في تنظيم الأحداث الأممية الخاصة بالمياه.

وأشاد وزير الري بالدور الفعال لدولة طاجيكستان في مجال الإعداد لهذا المؤتمر الهام والذى يتم تنظيمه بقيادة التعاون المشترك من دولتى هولندا وطاجيكستان.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة”.

رحب الدكتور سويلم بالتطور المتنامى في التعاون بين مصر وطاجكستان في مجال المياه.

ويشار أن ذلك اللقاء توج بمشاركة فخامة الرئيس الطاجيكى فى فعاليات إفتتاح جناح المياه الذى نظمته مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، بالاضافة لعضوية كلا من مصر وطاجيكستان فى “ائتلاف قادة المياه والمناخ” .