وزير الري يكرم 22 من المتدربين الصوماليين

البرنامج التدريبى يهدف لرفع وبناء قدرات المتدربين الصوماليين من العاملين بمراكز المعلومات بالهيئات والوزارات المختلفة بالصومال، مشيرًا لما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الأفريقية الشقيقة.

شهد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، حفل تكريم عدد (22) متدربًا من دولة الصومال الشقيقة وتسليمهم شهادات إتمامهم للبرنامج التدريبي في مجال “الإدارة المتكاملة للمياه والأراضى”. وقد رحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الصوماليين بوجودهم في مصر، مهنئًا باجتيازهم البرنامج التدريبي، ومعربًا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منه فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بدولة الصومال الشقيقة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن هذا البرنامج التدريبى يهدف لرفع وبناء قدرات المتدربين الصوماليين من العاملين بمراكز المعلومات بالهيئات والوزارات المختلفة بالصومال، مشيرًا لما تقدمه الوزارة من دورات تدريبية إقليمية متنوعة تهدف لرفع قدرات المتخصصين بالدول الأفريقية الشقيقة.

وأشار الدكتور عبد العاطى للإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمي للتدريب، التابع للوزارة، وفروعه بالمحافظات، والذى يُعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كل معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة،

بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تُعقد سنويًّا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

جدير بالذكر أنه تم عقد البرنامج التدريبى بمقر مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى، التابع للوزارة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الحالي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.