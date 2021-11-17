وزير الري يكرم 22 من المتدربين الأفارقة بـ17 دولة

قام الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، بتكريم 22 من المتدربين من عدد من الدول الأفريقية، وتسليمهم شهادات إتمام المشاركة في الدورة التدريبية الثانية في مجال “تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية”، والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

وقد رحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الأفارقة بوجودهم في مصر، مهنئًا باجتيازهم لهذه الدورة التدريبية، ومعربًا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منها فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن هذه الدورة تعد من الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية ادارة الموارد المائية بهذه الدول.

والجدير بالذكر أنه تم عقد الدورة التدريبية “تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية” بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، خلال الفترة من 17 اكتوبر 2021 حتى 17 نوفمبر 2021 بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها، إضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه ، وذلك بمشاركة 22 متدربا من دول (السودان – تنزانيا – الكونغو الديمقرطية – جنوب السودان – رواندا – بوروندى – مالاوى – غانا – بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون – أنجولا – مصر).