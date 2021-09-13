وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع في المنيا

وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري لمحافظة المنيا، حيث التقى مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك فى إطار جولة الدكتور عبدالعاطى الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.

وقد شهد اللقاء قيام الدكتور عبد العاطي واللواء القاضي بتكريم 16 مهندسا بوزارة الرى من المشرفين على أعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا، نظرًا للمجهود المتميز الذى بذله العاملون بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا خلال الشهور الماضية فى تأهيل الترع بمعدلات سريعة وبأعلى درجة من الكفاءة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا تعد من أبرز الإدارات التى تشارك فى مبادرة “حياة كريمة” من خلال تأهيل الترع بنطاق محافظة المنيا.

واضاف الدكتور عبد العاطى أن تكريم العاملين فى هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظرًا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.