نقل وملاحة

وزير الري يكرم العاملين بالمشروع القومى لتأهيل الترع في المنيا

فى إطار جولة الدكتور عبدالعاطى الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.
مدحت إسماعيل 7:13 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 7:13 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري لمحافظة المنيا، حيث التقى مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك فى إطار جولة الدكتور عبدالعاطى الميدانية لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.

وقد شهد اللقاء قيام الدكتور عبد العاطي واللواء القاضي بتكريم 16 مهندسا بوزارة الرى من المشرفين على أعمال تأهيل الترع بمحافظة المنيا، نظرًا للمجهود المتميز الذى بذله العاملون بالإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا خلال الشهور الماضية فى تأهيل الترع بمعدلات سريعة وبأعلى درجة من الكفاءة.

اقرأ أيضا  تعاون مشترك بين مصر وناميبيا لمواجهة التحديات المائية

وصرح الدكتور عبد العاطى بأن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا تعد من أبرز الإدارات التى تشارك فى مبادرة “حياة كريمة” من خلال تأهيل الترع بنطاق محافظة المنيا.

واضاف الدكتور عبد العاطى أن تكريم العاملين فى هذا المشروع القومي يهدف لتشجيع جميع العاملين بالوزارة على بذل المزيد من الجهد لنهو تنفيذ الأعمال بمعدلات إنجاز عالية مع مراعاة ضبط الجودة، نظرًا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وتوصيل مياه الرى بسهولة لنهايات الترع وحسم شكاوى المزارعين ، بخلاف المردود البيئى والحضارى والجمالى للمشروع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

ملف الكاتب مدحت إسماعيل

اقرأ أيضاً

«السكة الحديد»: تعديل تركيب بعض القطارات ابتداءً من الخميس المقبل

محمود محسن 5:34 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 16 سفينة اليوم

أماني العزازي 3:58 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

مسئول: الانتهاء من أول إنشاءات المرحلة الثالثة لـ الخط الثالث للمترو يونيو المقبل

سمر السيد 10:28 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

ميناء دمياط يستقبل 2328 رأس ماشية ويُصدر 5100 طن يوريا

محمود محسن 7:45 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

وزير النقل: وصول القطارين الثالث والرابع من مشروع «السلام – العاصمة الإدارية – العاشر» نهاية الشهر الحالي

محمود محسن 5:59 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

مترو الأنفاق: عودة وانتظام حركة القطارات بالخط الأول

محمود محسن 5:01 م, الأحد, 12 سبتمبر 21