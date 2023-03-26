«وزير الري» يقوم بجولة مفاجئة بمقر هيئة الصرف بمحافظة الجيزة

قام الدكتور هاني سويلم وزي الري والموارد المائية بجولة مفاجئة صباح اليوم الأحد الموافق 26 مارس 2023 بمقر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الجيزة.

استهدف وزير الري والموارد المائية من جولته في مقر هيئة الصرف بالجيزة متابعة منظومة العمل فور عودته من زيارته الرسمية لنيويورك.

وتوجه الدكتور سويلم خلال جولته بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، كما وجه بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق.

وزير الموارد المائية و الري

وأشار إلى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام .

وأكد استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، لافتا إلى سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، إضافة إلى ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز طبقاً للمنشور الوزاري رقم (3) الخاص بصرف مكافأة تميز غير اعتيادية بشكل ربع سنوي طبقاً لعدد من القواعد.