وزير الري يفند الإدعاءات الإثيوبية حول سد النهضة خلال لقائه سلفا كير

التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وذلك في ختام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة.

ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتباحث مع كير في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأكد وزير الري أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان ، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية لتوفير احتياجات اشقائنا فى جنوب السودان.

كما استعرض وزير الري قضية سد النهضة الإثيوبي ، وفند الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها ، ومشيراً في الوقت ذاته إلى تناقض تصريحات المسئولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء للخارج.

وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين ، واستمرارا للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات.. قام الدكتور عبد العاطى ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل ، والذي يهدف لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من أخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.

كما التقى عبد العاطى مع نادية أروب وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان .. حيث وجه الدكتور عبد العاطى الدعوة للوزيرة للتنسيق المشترك لتنظيم أنشطة ثقافية للفن الجنوب سوداني في مصر ، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن ثقافة جنوب السودان بالمركز الثقافى الأفريقى الواقع بمتحف النيل بأسوان ، والذى أنشأته وزارة الموارد المائية والري ، ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، بالإضافة لمسرح مفتوح بجوار المركز.

الجدير بالذكر أن وزير الري التقى خلال زيارته لجوبا مع السادة نواب رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان ، حيث التقى بالنائب الاول لرئيس الجمهورية ، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن الملف الاقتصادي ، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن قطاع البنية التحتية ، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن ، ووزراء الشئون الرئاسية ، والموارد المائية والرى ، والمالية ، والكهرباء والسدود ، والخارجية ، والثقافة ، والإعلام ، ونائب وزير الخارجية ، كما التقي بعدد من المستثمرين المصريين العاملين في مجالات تحلية المياه ومحطات الكهرباء.