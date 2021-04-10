استثمار

وزير الري يفتتح أعمال تطوير وصيانة نادي الري بالزمالك

استعرض في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر
مدحت إسماعيل 4:32 م, السبت, 10 أبريل 21 4:32 م, السبت, 10 أبريل 21

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افتتح محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، أعمال تطوير وصيانة نادي الري بشارع أبو الفدا بالزمالك، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستعرض عبد العاطى في كلمته حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة .

وأشار إلي أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، التي تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

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كما استعرض عبد العاطى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن التعنت الإثيوبي السبب في فشل المفاوضات، ومؤكداً على ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

الجدير بالذكر أن نادي الري يمتد على مساحة 2310 م، ويضم النادي مطعم وكافتريا واكشاك خدمية، ومنطقة مفتوحة متعددة المناسيب بمساحة 1769 م، ومنطقة أطفال بمساحة 210م، وممشي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

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وشهد الحفل تكريم عبد العاطى، للفائزين في مسابقة (معلومة، سؤال وجواب) التي اقيمت ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يشرف على تنفيذ انشطته قطاع التخطيط بالوزارة.

كما شهد الحفل تكريم عدد من سفراء المياه الشباب بالاضافة لتكريم أحد الشباب المبدعين، تقديراً لجهودهم في زيادة وعي مجتمعاتهم بقضايا المياه.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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