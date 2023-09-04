وزير الري يصل إلى نيروبي للمشاركة في «قمة المناخ الإفريقية»

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إلى العاصمة الكينية نيروبى للمشاركة في “قمة المناخ الإفريقية” والتى تتناول ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الأفريقية.

وصرح وزير الري سويلم أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي حرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف الدول فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه وخاصة بالقارة الإفريقية .

وأضاف أن هذه القمة تهدف للخروج برؤية إفريقية موحده للتعامل من قضايا المناخ لعرضها خلال قمة المناخ القادمة COP28 والمزمع عقدها فى دولة الامارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من السادة الوزراء الافارقة المعنيين بملف المياه ، وكبار مسئولى المياه بالمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه.