اقتصاد وأسواق

وزير الري يصل إلى جوبا في زيارة رسمية للسودان

فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة خلال الفترة (21-25) يونيو 2021
مدحت إسماعيل 5:13 م, الأثنين, 21 يونيو 21 5:13 م, الأثنين, 21 يونيو 21

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وصل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى والوفد الرسمي المرافق إلى مدينة جوبا فى مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة خلال الفترة (21-25) يونيو 2021.

وقد كان في استقباله ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والسفير الدكتور محمد قدح السفير المصري لدى دولة جنوب السودان ، وأعضاء بعثة الري المصري بجنوب السودان ، وعدد من كبار المسئولين بحكومة جنوب السودان.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة المهمة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين فى دولة جنوب السودان الشقيق.

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وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان.

من جانبه، عبر مناوا بيتر عن سعادته بزيارة الدكتور عبد العاطى والوفد المرافق له والتي تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين الجانبين ، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين وتطلعه لتبادل الرؤى وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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ومن المقرر ان يناقش الوزيران ، عبد العاطى وماناوا بيتر ، التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه ، كما سيلتقي الدكتور عبد العاطى بعدد من كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان ، إضافة لتفقد سير العمل في العديد من المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها بدولة جنوب السودان، وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها لخدمة الأهالي بدولة جنوب السودان الشقيقة ، إضافة للاتفاق على الخطوات المستقبلية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية المقترحة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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