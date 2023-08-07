وزير الري يصدر قرارات بتعديل بعض الوظائف القيادية

قرر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تكليف المهندس محمد عزيز عبدالعزيز أحمد الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول (أ) بالهيئة العامة لمشروعات الصرف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف جنوب الشرقية بذات الهيئة.

كما أصدر وزير الري والموارد المائية قرارا بانتداب المهندس عبدالفتاح جابر علي الباز الشاغل لوظيفة رئيس الادارة المركزية للري المصري بالسودان بالمستوى الوظيفي ” العالية ” بقطاع شئون مياه النيل بديوان عام الوزارة للعامل رئيس الادارة المركزية للأملاك بذات الجهة ويقوم بالاشراف على الادارة.

وفي نفس السياق طرحت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف – القناة وسيناء الإدارة العامة لصرف بورسعيد، مشروع صيانة الصرف المكشوف لمصارف هندسة سهل جنوب بورسعيد لاعوام 2023 ، و2024 ، و2025 ، و2026 والتي من المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية للمشروع يوم 23 أغسطس الجاري.

كما طرحت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مشروع صيانة الصرف المكشوف لمصارف هندسة جنوب سهل الحسينية للاعوام 2023/2024/2025/2026، والتي من المقرر أن يتم فض المظاريف الفنية للمشروع يوم 20 أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية، خلال أغسطس الجاري، عن أنه تم بالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع خلال العام المالي الماضي صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث قامت هيئة الصرف خلال العام المائى السابق بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلو متر لـ 4444 مصرف لضمان قدرتها على إستقبال وإمرار مياه الصرف الزراعى بدون أى عوائق ، وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب.

كما تم خلال العام المائى السابق الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان .