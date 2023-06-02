وزير الري يصدر حركة ترقيات بعدد من الوظائف القيادية

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عددا من القرارات الخاصة بترقيات عدد من الوظائف القيادية في بعض الجهات التابعة للوزارة.

وفي هذا الصدد نص القرار رقم 240 لسنة 2023 على تكليف الدكتور عصام خليفة الباحث بمعهد بحوث الصرف بالمركز القومي لبحوث المياه والمكلف للقيام بعمل رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للقيام بعمل الوكيل الدائم للوزارة.

كما نص القرار في مادته الثانية، على أن يحتفظ ” خليفة” بكل المزايا والاعتبارات الواردة بالقرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1994 واللائحة المالية للمركز القومي لبحوث المياه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15 لسنة 1998 والمتعلقة بنواحي الكادر البحثس والمزايا العينية والمالية المترتبة على ذلك.

كما أصدر القرار 239 لسنة 2023 والذي نص على انتداب المهندس محمد صالح البسيوني محمد والشاغل لوظيفة نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف للوجه البحري بالمستوى الوظيفي “الممتازة” والمنتدب لعمل الوكيل الدائم للوزارة – يندب للعمل رئيس مصلحة الري.

كما تم انتداب المهندس محمد عبدالسميع حسن عبدالرحيم الشاغل لوظيفة رئيس الادارة المركزية لاقليم صرف (تكراري) بالمستوى الوظيفي (العالية) بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلف للقيام بعمل نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة للوجه القبلي – يكلف للقيام بعمل رئيس مجلس إدارة ذات الهيئة.

وأصدر وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم قرارا بتكليف المهندس محمد كمال قنديل محمد – الشاغل لوظيفة مدير عام الادارة العامة لمحطات طلمبات شرق شمال سيناء بالمستوى الوظيفي مدير عام ” بمصلحة الميكانيكا والكهرباء و المنتدب للعمل مدير عام الادارة العامة للطوارئ ومقرها الادارة العامة لمحطات طلمبات البرلس بالمصلحة – للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية لمحطات طلمبات مصر الوسطى.

وتم صدور القرار رقم 234 لسنة 2023 قرارا بتعيين المهندس أحمد محمد كمال ادريس، مدير عام الادارة العامة لمتابعة شبكات الصرف بالمستوى الوظيفي ” مدير عام ” بالهيئة والمنتدب للعمل مدير عام شئون مجلسي النواب والشيوخ وخدمة المواطنين ليكلف بعمل رئيس الادارة المركزية للتصميمات والبحوث الانشائية.

وتم تعيين المهندس سامح سامي عفت قزمان الشاغل لوظيفة كبير مهندسين بالهيئة ليكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف الشرقية.

كما تم تعيين المهندس مصطفى محمد مجدي حسن الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الاول (أ) بالهيئة ليكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف جنوب المنيا.

وتعيين المهندسة رشا عمر سليمان مدير عام الادارة العامة للأملاك بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، لتقوم بعمل مدير عام شئون مجلس النواب والشيوخ وخدمة المواطنين.

كما صدر القرار رقم 220 لسنة 2023 ، والذي نص على تعيين المهندس محمد عبدالرؤوف ابراهيم مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بمصلحة الري ليقوم بعمل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الدقهلية بديوان عام الوزارة.

وتم تعيين المهندس وجيه وليم نصر الله ميخائيل مفتش بالمستوى الوظيفي (أ) بمصلحة الري ليقوم بعمل رئيس الادارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر بذات المصلحة.

كما تم تعيين المهندس سعيد أحمد منيسي كبير مهندسين بمصلحة الري ليقوم بعمل مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل شمال فرع رشيد ” بدسوق ” بذات المصلحة.

كما تم تعيين المهندس محمود جامع أدم كبير مهندسين بمصلحة الري ليقوم بعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف شمال قنا بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.