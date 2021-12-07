وزير الري يشهد احتفال افتتاح سد حصاد مياه الأمطار بأوغندا

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، سام مانجوشو شيبتوريس وزير المياه والبيئة الأوغندي، وآتيم بياتريك وزيرة الدولة للبيئة الأوغندية، بحضور السفير أشرف سويلم سفير مصر فى أوغندا والمستشار محمد نزيه مستشار السفارة المصرية بأوغندا والوفد المرافق للوزير وبعثة الري المصري بأوغندا ومسئولي وزارة المياه والبيئة الأوغندية.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وموقف المشروعات الجارية، وخاصة مشروع سدود حصاد مياه الأمطار والذي يتم تمويله من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

وأعرب وزير الري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، مؤكداً أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

ومن جانبه رحب مانجوشو بالدكتور عبد العاطى معرباً عن سعادته بلقاء الوزير مشيراً إلى حفاوة الاستقبال التى شهدها عند زيارته لمصر في شهر أكتوبر الماضى للمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وشهد عبد العاطى ومانجوشو الاحتفال الشعبي الذى أُقيم بمناسبة افتتاح سد حصاد مياه الأمطار بمقاطعة لياتوندي الأوغندية، بحضور عدد من المسئولين الأوغنديين، وسط أجواء احتفالية من المواطنين الأوغنديين تُعبر عن شكرهم لمصر على تنفيذ هذا السد الذى يُسهم في توفير مياه الشرب النقية للأهالى، والمياه العذبة لإستخدامات الرعى في ظل وجود ٢٨٠ ألف رأس ماشية يتم رعيها في مقاطعة لياتوندي.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى قامت سابقاً بإنشاء عدد (٧) سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا فى مقاطعات (كيبوجا – واكسيو – سيرونوكو – أدجومانى) لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمياه اللازمة للرعى ، وحفر عدد (٧٥) بئر جوفي فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية.