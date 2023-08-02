وزير الري يستعرض موقف المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة مواطني جنوب السودان

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان، حيث تم استعراض موقف المشروعات التنموية المشتركة بين مصر وجنوب السودان في مجال الموارد المائية .

وصرح وزير الري بأن المشروعات التي تنفذها مصر بدولة جنوب السودان تهدف في المقام الأول لخدمة مواطني جنوب السودان، وتعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأشار إلى أن عمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية يدفعنا لمزيد من العمل على تعزيز أواصر التعاون والتكامل والإستثمار في مختلف المجالات .

وأكد الدكتور سويلم اهتمام مصر بتلبية احتياجات أشقائها بدولة جنوب السودان، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية لتوفير المياه النقية للمواطنين.

أعمال وزارة الموارد المائية

وتم إنشاء 20 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لضمان إستدامة تشغيلها.

كما يجرى تنفيذ 8 محطات أخرى لتلبية إحتياجات مواطني جنوب السودان، إضافة إلى إنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في إستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية ، وإنشاء محطات قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور عاصمة ولاية جونجلي لجمع البيانات والمعلومات الهيدرولوجية اللازمة لإعداد الدراسات المشتركة التي تسهم في التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر من مخاطر الفيضان، وكذلك إنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بجنوب السودان .

كما أكد حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الجنوب سودانية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي يتم تنظيمها من خلال “المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى” PAN AFRICAN لتدريب الأشقاء من دول القارة الافريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن الدعم المصرى لدولة جنوب السودان لا يقتصر فقط على مشروعات الموارد المائية ، ولكنه يشتمل أيضاً على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات ، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من مشروعات التعاون المثمر بين البلدين في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم والنقل وإفتتاح البنك الأهلي المصري بجوبا والتدريب والمنح الدراسية، إضافة للزيارات المتبادلة على كل المستويات الرئاسية والحكومية.

مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين ، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للإسهام في دفع عجلة التنمية والإقتصاد بدولة جنوب السودان، وفتح المجال للشركات المصرية للعمل في جمهورية جنوب السودان خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والبنية التحتية .

الجدير بالذكر أن الدكتور سويلم قام سابقاً بزيارة رسمية لدولة جنوب السودان خلال الفترة (23 – 25) يناير 2023 لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وتفقد سير العمل في المشروعات التي تقوم بها مصر في دولة جنوب السودان ، وإفتتاح محطة مياه الشرب الجوفية بالمنطقة السكنية بجبل ليمون (أحد الأحياء الموجودة بشرق العاصمة جوبا).

كما التقى الدكتور سويلم خلال هذه الزيارة بسلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، والدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان.

إلى جانب جيمس واني نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن القطاع الاقتصادي بجنوب السودان، و تعبان دينج نائب رئيس الجمهورية والمسئول عن قطاع المشروعات والبنية التحتية ، و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان ، و ضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان.