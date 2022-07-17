وزير الري يستعرض مناسيب الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بالمحافظات

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، معدلات سقوط الأمطاربمنابع النيل، وتبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو وحتى الآن.

كما استعرض الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

كما استعرض حالة المناسيب بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات ، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

وتابع: الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات وموقف سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات ، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة الري، وضمان جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالي، بما يحقق الإدارة الناجحة للمنظومة المائية.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دوري للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.