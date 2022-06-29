وزير الري يستعرض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

وإستعرض وزير الري خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وتبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل حول المتوسط حتى نهاية يونيو، ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

وتابع وزير الري خلال الاجتماع الموقف المائي بمختلف إدارات الري والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والاطمئنان على جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارى بمختلف المحافظات، ومتابعة موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.

ووجه عبد العاطي بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفورى لحسم أي شكاوى من المنتفعين، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.