«وزير الري» يستعرض تنفيذ مشروعات إعادة الاستخدام فى بحر البقر والحمام

صرح الدكتور هاني سويلم وزير الري و الموارد المائية، بأن مصر تنفذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

وأوضح وزير الري أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال عقد وزير الموارد المائية إجتماعاً لمتابعة مشروعات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، موضحًا أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

خلال اجتماع وزير الري و الموارد المائية

وأكمل الدكتور سويلم أن هذه المشروعات تعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.

وإستعرض خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي ، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م٣/يوم ، بنسبة تنفيذ تصل الى 55% ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كم عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير.

كما تم عرض موقف مسارات نقل المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 34%.