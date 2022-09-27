وزير الري يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة 

أوضح دكتور هاني سويلم؛ وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة يهدف لتحسين عملية الرى في نطاق 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما ذكر أن المشروع يشتمل على إنشاء عدد (7) قناطر هي (فم بحر يوسف – الإبراهيمية – البدرمان – الديروطية – أبو جبل – إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقع بنطاق المشروع.

وصرح سويلم، أنه يجرى حالياً الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائى لبحر يوسف والذى سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة، وجارى تشوين ولحام وتجهيز الستائر المعدنية والمقرر إستخدامها بالسد المؤقت.

كما تم الانتهاء من جسات التربة والإختبارات الحقلية والمعملية وتقديم تقرير أبحاث التربة الخاصة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

والانتهاء من تركيب الكوبري المؤقت المقرر إستخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتى الديروطية والبدرمان، وأيضا من إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم استخدامها خلال الإنشاء، وتم تنفيذ أعمال معايرة وتجهيز لمعمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات، وجار اختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية.

وأضاف أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتي استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل جميع المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.