وزير الري يستجيب لشكاوى المزارعين بمنطقة بحر البقر بالشرقية

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية اجتماعا في استجابة لشكاوي المزارعين بالمنطقة من نقص مياه الري بمنطقة بحر البقر بمحافظة الشرقية.

واستعرض وزير الري الموقف المائى بزمام محطة (1) بحر البقر والحالة الفنية للمحطة، ووجه بقيام مصلحة الري بتكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائى أمام النطاق الواقى (شبك الاعشاب).

وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة (أمام وحدات الرفع) كإجراء عاجل لتحسين حالة الرى ، مع قيام مصلحة الرى – كإجراء مستديم – بإحلال النطاق الواقى الحالي أمام المحطة بنطاق واقى يعمل ميكانيكياً، لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فورى لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات داخل الطلمبات .

وأكد استمرار أجهزة مصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم ، واستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة .

كما وجه بقيام الميكانيكا والكهرباء بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة، مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الري وحسم شكاوي المزارعين .

جدير بالذكر أنه قد تم عقد الاجتماع بحضور المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير.

إلى جانب حضور المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الشرقية ، والمهندس مصطفى حافظ رئيس الإدارة المركزية للمحطات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس محمد توفيق مدير عام ري الصالحية، والمهندس أشرف فريج بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الري.