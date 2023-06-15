وزير الري يدعو أعضاء الأمكاو لتنفيذ قرارات الجمعية الـ13 بشأن المياه

توجه وزير الري بالدعوة لجميع الدول الأعضاء في الأمكاو والشركاء المعنيين لتعبئة الموارد المطلوبة وتقوية الروابط والشراكات المؤسسية التي تساعد في وضع قرارات الجمعية العامة الـ13 موضع التنفيذ، لتحقيق رؤية 2025 للمياه في أفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قد اختتم فعاليات الدورة العادية الـ13 للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، متوجهًا بالتحية لكافة الحضور على مشاركتهم الفعالة بالجلسة، كما توجه بالشكر لمنظمي الاجتماعات على ما بذلوه من مجهودات للخروج بها بهذا الشكل المتميز.

كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية الفنية للأمكاو على الحوارات البناءة التي عُقدت خلال اليومين الماضيين، وبالشكر للجهات الممولة للأمكاو من الدول الأعضاء والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ومؤسسة بيل وميليندا جيتس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي من خلال مرفق المياه الإفريقي.

وأكد مواصلة العمل لضمان الإدارة المستدامة للمياه في أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن القرارات التي اتخذت اليوم لها أهمية كبيرة في تحقيق تلك الأهداف.

كما توجه سويلم بالدعوة للحضور للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والذي يعقد خلال الفترة من التاسع والعشرين من أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر ٢٠٢٣ تحت شعار “العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة”، كما أكد على أهمية المشاركة في فعاليات مؤتمر AfricaSan السابع الذي تنظمه دولة ناميبيا في شهر نوفمبر المقبل والذي سيوفر منصة أخرى للحوار بين كبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا بالقارة الإفريقية.