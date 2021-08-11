وزير الري يحث العاملين على زيادة معدلات تنفيذ مشروعات تأهيل الترع

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الأعمال الجارى تنفيذها بالمشروع القومى لتنمية جنوب الوادى، فى ثانى أيام زيارته الميدانية لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة .

وزار عبد العاطى مقر وحدة التحكم SCADA والتى تقوم بالتحكم في مناسيب وتصرفات المياه والتحكم في كل قطرة مياه من الممكن ترشيدها.

كما زار عددا من المزارع التي تقوم باستخدام أنظمة الري الحديث بهدف ترشيد المياه المستخدمة في الرى وتعظيم إنتاجية المحاصيل والتقى بعدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وصرح وزير الري بأن أنظمة الري الحديث وتأهيل الترع والمساقي تفتح آفاقا جديدة للعمل لمختلف التخصصات فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وتقديــــم الخدمــات للوافدين بالمنطقة.

وحث العاملين علي زيادة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة وخصوصا مشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث.

الجدير بالذكر أن مشروع تنمية جنوب الوادى يضم محطة طلمبات رفع عملاقة والملحق بها محطات لمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى وتوليد الكهرباء للطوارىء ومبانـــى الورش ، بالإضافة لقناة الشيخ زايد وفروعها الأربعة والأعمال الصناعية المقامة عليها ، بخلاف محطة المحولات وخطوط الكهرباء.

كما شهدت الزيارة تفقد عدد من مخرات السيول وأعمال الحماية من اخطار السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول خلال الفترة الراهنة.

كما وجه وزير الري بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري علي كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف للتأكد من جاهزيتها.. وبسرعة الانتهاء من تأهيل الترع بمحافظة أسوان والبالغ طولها نحو ١١٤ كيلومترا.