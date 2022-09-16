وزير الري يجري عدة تعيينات وتجديدات بوظائف قيادية

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، حركة تعيينات وتجديدات لعدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، لها خاصة هيئة حماية الشواطئ وهيئة الصرف، وذلك بناءً على توجيهات من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك منذ أمس 15 سبتمبر الحالي، ضمن سلسلة من حركة الترقيات التي تقوم بها الوزارة على مختلف الاصعدة.

وجاءت هذه القرارات ضمن قرارات وزارية رقم 276 لسنة 2022 بوزارة الري، لتجديد تعيين عدد من الوظائف القيادية بالوزارة وهم جمال إمام مدير عام الادارة العامة لشئون العاملين بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، والمكلف للقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بقطاع شئون مياه النيل بديوان عام الوزارة.

كما تم تجديد تعيين كمال محمد مدير عام الادارة العامة للشئون الزراعية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وجيهان حسن مدير عام الادارة العامة لمحطات وطلمبات الوادي الجديد بالخارجية، ومحمد عبدالعزيز مدير عام الادارة العامة للمواردة المائية والري بشمال غرب سيناء بقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء بدوان عام الوزارة، والمنتدب للعمل مدير عام الادارة العامة لصيانة صرف الشرقية.

وتم تجديد تعيين علاء محمد حسن مدير عام الادارة العامة لصيانة الصرف بالهيئة العامة لمشروعات الصرف، والمهندس محمد ثابت مير عام الادارة العامة للتدريب بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وتم تعيين كمال الجمل مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بمصلحة الري ليكون رئيسا للادارة المركزية للموارد المائية والري بقنا والأقصر بديوان عام الوزارة، وكذا تعيين محمد أيوب، كمدير عام الادارة العتامة للموارد المائية والري بالبحيرة بمصلحة الري.

كما تم تعيين أسامة قناوي مدير عام للادارة العامة لصيانة صرف الاسماعيلية، وعبدالرحمن سالم كرئيس للادارة المركزية لاقليم صرف غرب الدلتا، وعلى صابر مدير عاما للادارة العامة للمساحة البحرية بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

كما تم تعيين أحمد أو القمصان كمدير عام للادارة العامة للتصميميات وسلامة المنشآت بقطاع الخزانات والقناطر الكبري، وعلى ابراهيم كمدير عام للادارة العامة لصيانة المجاري المائية بالوجه البحري بطنطا، وتعيين عبير عبدالمطلب كمدير عام للادارة العامة للتخطيط والمتابعة لقطاع الموارد المائية والبري والبنية القومية بشمال سيناء، وفؤاد زكريا كدير عام للادارة العامة للموارد المائية والري بشرق المنيا، وعماد عبدالحليم، كمدير عام للمشروعات وتطوير الري بغرب الدلتا بدمنهور.

كما تم تعييم أحمد الخربوطلي كرئيس الادارة المركزية للمعلومات والتوثيق بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وعلى سلامة صالح كرئيس للادارة المركزية للتنفيذ والصيانة لساحل البحر الاحمر بهيئة حماية الشواطئ.

كما تم تعيين حمدي الزقيطي كرئيس للادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنوفية بديوان عام الوزارة ، وايهاب عثمان كرئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبري، ومجدي ابراهيم للعمل كرئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة سوهاج، وصفاء محمد فتح الله كرئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

كما تم تعيين وليد حقيقي كرئيس الادارة المركزية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، ووسام البسيوني كمدير عام الادارة العامة للمكتب الفني لنائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصرف بالوجه البحري، وتعيين هشام صابر شهاب كرئيس الادارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بمصلحة الري، وياسر الشبراخيتي ليكون ملحق بالادارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة سوهاج، وشاكر السعداوي كمدير عام الادارة العامة لمشروعات الصرف لاقليم صرف وسط الدلتا.

والى تفاصيل القرار …