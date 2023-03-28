وزير الري يجري حركة ترقيات ببعض المصالح والهيئات التابعة للوزارة (مستند)

أصدر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قرارا بحركة ترقيات بالعديد من الجهات التابعة للوزارة ، وذلك في ضؤ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .

ونص القرار رقم 126 لسنة 2023 على تولي المهندس مدحت عاطف محمد بخيت الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول ( أ ) بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة أسيوط ليقوم بعمل رئيس الادارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحري بذات المصلحة.

كما تم تكليف المهندس جلال الدين محمد لطفى الشاغل لوظيفة كبير مهندسين بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة سوهاج ليكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة أسيوط بذات المصلحة.

وشمل القرار تكليف المهندس أشرف السيد محمد الشاغل لوظيفة كبير مهندسين بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل مديرعام الادارة العامة للتنفيذ والصيانة بوسط الدلتا بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ينهى تكليفه ويلحق بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الإسكندرية.

كما يتم تكليف المهندس شريف محمد نعمة الله الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوي الوظيفي الاول ( أ ) بمصلحة الري ويكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للتنفيذ والصيانة بوسط الدلتا بالهيئة العامة لحماية الشواطئ.

ونص القرار على تكليف المهندس محمد محمود أحمد الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول ( أ ) بمصلحة الري ليكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة سوهاج بذات المصلحة.

كما يتم تكليف المهندسة نها دسوقي ابراهيم الشاغلة لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الاول (أ ) بمصحلة الري ليكلف للقيام بعمل مدير عام الادارة العامة للدراسات والتطوير بقطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بذات المصلحة.

كما يكلف المهندس حسين صلاح فضل شنب الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول (أ ) بديوان عام الوزارة ليكلف للقيام بعمل مدير عام المكتب الفني للوكيل الدائم للوزارة بذات الجهة.

كما أصدر المهندس هاني سويلم القرار رقم 128 لسنة 2023 بتكليف الدكتور ممدوح أحمد عنتر رئيسا لقطاع شئون مياه النيل بالمستوى الوظيفي ” الممتازة ” بديوان عام الوزارة والمنتدب للعمل نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للوجه البحري.

كما يتم تكليف المهندس محمود علي محمد عبدالعليم رئيسا للادارة المركزية لمحطات طلمبات شمال غرب الدلتا بالمستوى الوظيفي ” العالية ” بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمنتدب للعمل رئيس الادارة المركزية للشئون الكهروميكانيكية بقطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء.