وزير الري يجري حركة ترقيات ببعض المديريات

أصدر وزير الري والموارد المائية القرار رقم 325 لسنة 2022 بحركة ترقيات بالهيئات التابعة لوزارة المائية، وذلك بعدد من المحافظات منها الغربية وكفر الشيخ ومصلحة الري والصرف.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء تكليف الدكتور إبراهيم محمد سيد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ البرامج التدريبية بالمستوى الوظيفي “العالية” بديوان عام الوزارة والمكلف للقيام بعمل رئيس قطاع تطوير الري بمصلحة الري وتعيينه للعمل استشاري إدارة مركزية بقطاع تطوير الري بذات المصلحة.

كما تقرر تكليف عبدالسلام جابر رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوجه القبلي بالمستوى الوظيفي بمصلحة الري والمنتدب للعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الغربية بديوان عام الوزارة، ليكلف للقيام بعمل رئيس قطاع تطوير الري بذات المصلحة.

كما يتم تكليف المهندسة أماني عبدالعزيز الباز رئيس الإدارة المركزية لمحافظة القليوبية بالمستوى الوظيفي بديوان عام الوزارة والمنتدبة للعمل رئيس الإدارة المركزية ممثل الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار، لتندب للعمل رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بمصلحة الري.

كما شمل القرار يسري حسين خفاجي رئيس الإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بالمستوى الوظيفي بمصلحة الري والمنتدب للعمل رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بقطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والإملاك بديوان عام الوزارة، ليندب للعمل رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي بمصلحة الري.

ونص القرار على تعيين الدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه للتوجيه المائي بالمستوي الوظيفي بمصلحة، ليندب للعمل رئيس الإدارة المركزية ممثل الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.

كما تم تعيين نادي سمير جرجس بشاي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة كفر الشيخ بالمستوى الوظيفي بديوان عام الوزارة والمنتدب للعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظتي دمياط وبورسعيد بذات الجهة والمهندس المقيم لمشروع نقل 5 ملايين م 3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس عن طريق ترعة السلام، ليندب للعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بديوان عام الوزارة.

كما يتم شمل القرار أمل محمد حامد علي مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والري بغرب كفر الشيخ بالمستوى الوظيفي بمصلحة الري والمنتدبه للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالغربية بذات المصلحة لتكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الغربية بديوان عام الوزارة.

ونص القرار على تعيين محمد الشحات حسن مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالصالحية بالمستوى الوظيفي بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بديوان عام الوزارة ليلحق بالإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة الشرقية.

وشمل القرار تعيين محمد إبراهيم عبدالجواد مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقاليم للوجه البحري بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمنتدب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد والري بحلوان بمصلحة الري، ليندب للعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري ببني سويف بذات المصلحة.

ونص القرار على تعيين المهندس خالد توفيق محمود الشاغل لوظيفة مفتش ري بالمستوى الوظيفي الأول ( أ ) بمصلحة الري والمكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارى العامة للموارد المائية والري ببني سويف، ليكلف للقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بحلوان بذات المصلحة.

كما يتم تعيين المهندس عماد تاوضروس الشاغل لوظيفية كبير مهندسين بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، مديرا عاما للإدارة العامة للمكتب الفني لإقليم صرف شرق الدلتا بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ويندب للعمل مدير عام الإدارة العامة لصيانة صرف بورسعيد بذات الهيئة.