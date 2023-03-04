وزير الري يتفقد وادي النقرة ونصر النوبة للاطمئنان على المنظومة (صور)

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية منطقتي وادي النقرة ونصر النوبة في إطار زيارته لمحافظة أسوان، بهدف الاطمئنان على منظومة الري.

وتفقد وزير الري محطة النقرة الرئيسية رقم 1 الواقعة على نهر النيل والتي تغذي منطقة وادى النقرة بالمياه، كما تفقد محطات النقرة 2 و 3 و 4 والتي تقوم برفع المياه بالتتابع وصولاً للأراضي الزراعية بالوادي .

ووجه الوزير بسرعة استكمال أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع ، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع.

وجاء ذلك بجانب تفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها، لضمان استمرارية التشغيل بالوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة، كما تفقد الوزير ترعة النقرة الرئيسية.

وجه وزير الري بسرعة إنهاء أعمال تكريك وتجريف الترعة بطول 13.2 كيلومتر فى المسافة من كيلو 6.80 وحتى كيلو 20 ، مع سرعة نهو أعمال الرفع المساحى وإعداد العقود والطرح لأعمال تكريك المسافات المتبقية من الترعة، كما وجه بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعي بالمنطقة .

وتفقد محطتي الطويسة القديمة والجديدة بمنطقة نصر النوبة، موجهاً بسرعة رفع كفاءة محطة خلط خور السيل 1 الداعمة لمنظومة الري بالمنطقة ، مع توفير وحدة طوارئ بالمنطقة .

«وزير الري» مع المنتفعين من “وادي النقرة” و “نصر النوبة”

وزير الري و الموارد المائية خلال تفقده منطقتي وادي النقرة و نصر النوبة في إطار زيارته لمحافظة أسوان

والتقى سويلم بالمنتفعين بمنطقتي وادي النقرة ونصر النوبة واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم ، حيث أكد على أهمية قيام المزارعين بترشيد استخدام المياه بالمنطقة من خلال أنظمة الري الحديث بأراضيهم.

وأكد وزير الموارد المائية على قيام الوزارة من جانبها بسرعة إنهاء أعمال تكريك قناة وادي النقرة الرئيسية وإنهاء أعمال الصيانة لمحطات الرفع بوادي النقرة .

جدير بالذكر أن زمام منطقة وادي النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي 154 كيلومتر ، كما تضم المنطقة عدد قرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمة هذه القرى.