وزير الري يتفقد عدة مشروعات في الشرقية

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة عدة مشروعات بمحافظة الشرقية تزامنا مع احتفالها بالعيد القومي، ومنها موقع عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية وكوبري ك 8.800 علي بحر مويس بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية والجاري تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة.

ووجه سويلم بقيام المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري.

وعقب الزيارة التقى الدكتور سويلم بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وهنئا الوزير المحافظ وجميع أهالي الشرقية بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما التقى الدكتور سويلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث أكد الوزراء على استمرار التنسيق بين الوزارات في كافة الموضوعات المشتركة.

وعقب الزيارة توجه الدكتور سويلم لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.