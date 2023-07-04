وزير الري يتفقد عدة مشروعات بمحافظتي الغربية والدقهلية

أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 زيارة لمحافظة الغربية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب، واستقرار الجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات، في إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية ومتابعة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وكان في استقبال الدكتور سويلم، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير ، والتقى بالمنتفعين على ترعة بحر شبين بمحافظة الغربية واستمع إلى طلباتهم وشكواهم ، حيث وجه بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لصيانة أفمام الترع والمغذيات الواقعة خلف حجز الراهبين على بحر شبين لضبط المنسوب والتصرف المطلوب.

ووجه بسرعة إنهاء أعمال التطهيرات على بحر شبين وخاصة داخل الكتل السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين المتأخرين عن تنفيذ أعمال التطهيرات، مع إعداد قاعدة بيانات لأعمال التطهيرات بالإدارات وتقييم مستوى أداء المقاولين بمختلف المحافظات.

موقف قناطر زفتى

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وتفقد وزير الري قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقنطرة فم الرياح العباسى الآخذ من أمام قناطر زفتى للاطمئنان على أعمال تشغيل القنطرة بأعلى درجة من الكفاءة .

جدير بالذكر أن قناطر زفتى تتكون من 50 فتحة بعرض 5 أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض 12 متر ، بالإضافة لهويس ملاحي من الدرجة الأولى بعرض 17 متر، وطريق أعلى القنطرة بعرض 9 أمتار بخلاف رصيفين بعرض 3 أمتار ، وعدد 2 ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة.

وتم مؤخراً إنهاء عملية تدعيم قناطر زفتى والتي تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى .

وتفقد قنطرة حجز الراهبين الواقعة على بحر شبين وفم بحر تيرة وقناطر دهتورة للاطمئنان على الحالة الإنشائية للقنطرتين وأعمال إزالة المخلفات من أمام القناطر ، حيث وجه بدراسة استغلال مساحات الأراضي منافع الري بنطاق قناطر دهتورة بالتنسيق مع محافظة الغربية مع مراعاة عدم تأثير أي مشروعات منفذة على الاحتياجات الحالية أو المستقبلية لتلك الأراضى أو التأثير على تشغيل القناطر والمجارى المائية المحيطة.

وعقب ذلك توجه وزير الري لمحافظة الدقهلية لتفقد عدد من مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المائية وتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة .

وتفقد سويلم يرافقه الدكتور مختار ترعة بحر تيرة لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات وأعمال تطهيرات وإستقرار الجسور.

كما التقى سويلم بعدد من المنتفعين على ترعة حفير شهاب الدين ، حيث وجه سيادته بتوفير وحدات طوارئ لتغذية ترعتى حفير شهاب الدين والناقة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمنطقتى الإصلاح وحفير شهاب الدين .

وتوجه وزير الري لمقر مبنى الادارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية ، حيث التقى بالعاملين مهنئاً الجميع بعيد الأضحى المبارك ، مؤكدا حرصه الدائم على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم المختلفة لتحسين بيئة العمل.

والعمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة ، مع التأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز للعاملين بالوزارة ، وأن تحقيق الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال ، والتأكيد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالادارات المختلفة ، والعمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين .

ووجه سويلم لمسئولى الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ، وتنظيم مناوبات الرى ، والتنسيق مع مسئولي الرى بمحافظة كفر الشيخ فيما يخص قناطر الحجز الفاصلة بين إدارتى الرى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لضمان توفير الاحتياجات المائية الكافية لمحافظة كفر الشيخ ، مع إجراء أعمال صيانة لمبنى الإدارة العامة لري شرق الدقهلية.