وزير الري يتفقد الموقف المائي بالفيوم للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، بزيارة تفقدية لمحافظة الفيوم؛ لتفقُّد الموقف المائي بالمحافظة، ضمن استجابة فورية لشكاوى المزارعين، وحسم الري المخالف بالمحافظة.

وأكد وزير الري ضرورة الاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور، ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة محطات الرفع والمنشآت المائية بالمحافظة.

وتفقَّد الدكتور سويلم، خلال الزيارة، حالة الري بترعة قوتة وبحر النزلة وترعة قارون وامتدادها ومصرف بركة، ومحطة مصرف القاطع الواقعة على مصرف الوادى بمركز يوسف الصديق.

والتقى الدكتور سويلم بالعديد من المنتفعين، حيث استمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجَّه قيادات مصلحة الري بالوزارة وأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي على الطبيعة، وإزالة التعديات على الترع؛ وذلك لسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة، وحسم شكاوى المزارعين.

توجيهات وزارة الري

ووجّه بسرعة قيام معاهد بحوث الهيدروليكا والإنشاءات والصرف بإعداد دراسة متكاملة عن الموقف المائى بالإدارة العامة لرى غرب الفيوم، وخاصة منطقة قوتة والحالة الفنية لمحطة القاطع،

وتكثيف مجهودات التوجيه المائى في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوتة؛ لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث.

كما وجه بسرعة تطهير مصرف بركة، وإعداد حصر بالتعديات الواقعة على بحر النزلة وترعة قارون وامتدادها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بشكل عاجل، مع تأكيد منع الزراعات المخالفة والشرهة لاستهلاك المياه في المناطق الساخنة.

وبأخذ عينات من المياه التي تُرفَع من مصبّات المصارف الزراعية إلى بحيرة قارون، عن طريق عدد من محطات الرفع؛ وذلك لقياس نوعية هذه المياه، ودراسة الاتزان البيئي لبحيرة قارون، وضمان جودة نوعية المياه بالبحيرة.