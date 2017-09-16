وزير الري يتفقد استعدادات موسم الأمطار بغرب الدلتا

المال ـ خاصأجرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، جولة ميدانية في نطاق غرب الدلتا، تفقد خلالها محطات الطلمبات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك للوقوف على الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الأجهزة لاستقبال موسم الشتاء، تحسباً لمواجة أية أمطار متوقعة، يرافقه ال

المال ـ خاص

أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، جولة ميدانية في نطاق غرب الدلتا، تفقد خلالها محطات الطلمبات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك للوقوف على الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الأجهزة لاستقبال موسم الشتاء، تحسباً لمواجة أية أمطار متوقعة، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

واستهل الوزير ومرافقوه جولتهم بزيارة مركز طوارئ مريوط ومحطة مريوط 2 ومحطتى القلعة القديمة والجديدة، بالإضافة إلى تفقد محطتى المكس ١ والمكس ٢، وشاهد الوزير والدكتور محمد سلطان مناورة لتشغيل محطتى المكس علي وحدات التوليد التوربينية.

وأشار عبد العاطى إلى أن الوحدات التوربينية تعد بمثابة تغذية احتياطية بالمحطتين لتشغيلهما في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن محطتى المكس هما المسئولتات عن تصريف مياه مصرف العموم، مشيدًا بجاهزية المحطات، مشدداً علي ضرورة رفع حالة الطوارئ بالمحطات بصفة متواصلة.



من جانبه، أفاد الدكتور مصطفي أبوزيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بأن المصلحة ومنذ حدوث السيول التي تعرضت لها منطقة غرب الدلتا في نوفمبر 2015، نفذت خطة قصيرة الأجل لمجابهة كافة السيول بالمنطقة بلغت تكلفتها 148 مليون جنيه، بالاضافة إلي طرح توريد صناديق تروس وقطع غيار لمحطات غرب الدلتا بتكلفة 12 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية، فيما انتهت المصلحة من توفير قطع الغيار اللازمة لعدد 47 عمرة لوحدات الطلمبات بالمحطات.

