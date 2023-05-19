وزير الري يتفقد أعمال تطهير الترع والمصارف وحالة الكباري بالجيزة

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم، محافظة الجيزة لمتابعة موقف المنظومة المائية بالمحافظة.

وكان في استقبال وزير الري اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والذي أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير ، وتفقدا معًا أعمال تطهيرات ترعة المنصورية الآخذة من نهاية ترعة الجيزة.

وتفقدا أعمال تطهير مصرف المحيط وفروعه، وكوبري طريق هرم سقارة السياحي أعلى ترعة شبرا منت ، وموقع أعمال تطوير مصرف المحيط الممولة من محافظة الجيزة.

بالإضافة لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف ، والاطمئنان على استقرار الجسور وقدرة هذه المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

توجيهات وزير الموارد المائية والري

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وجه الدكتور سويلم خلال الزيارة بقيام الإدارة المركزية لصيانة الترع بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة والجيزة لمراجعة موقف خطة التطهيرات وما تم تنفيذه علي الطبيعة وفقا لما تم إقراره بالخطة.

كما وجه بعمل اللازم نحو سرعة الانتهاء من تطهيرات جميع الترع وفروعها لإيصال المياه للمنتفعين ، مع البدء بتطهير فرع ٦ سقارة فورا ومتابعة وصول المياه للمنتفعين عليه.

وبقيام هيئة الصرف بمراجعة الموقف التنفيذي لخطة تطهيرات المصارف بالمحافظة وسرعة تطهير مصرف المحيط وفروعه .

مع قيام التفتيش الفني بالوزارة بمراجعة ملفات عمليات تطهير ترعة فرع ٦ سقارة ومصرف المحيط والمصارف الفرعية عليه والإفادة خلال إسبوع من تاريخه.

كما وجه وزير الري بقيام مصلحة الري بسرعة الإفادة عن الموقف التنفيذي لتجربة التبطين علي ترعة شبرا منت ، مع عمل الإجراءات اللازمة حيال تجهيز الموقع تمهيدا للتنفيذ.

توجيهات وزير الري

وفيما يخص كوبرى طريق هرم سقارة السياحى .. وجه الدكتور سويلم بقيام معهد بحوث الإنشاءات بإعداد تقرير الجسات وعمل تصميمات كوبري مدخل سقارة علي ترعة شبرامنت خلال إسبوع من تاريخه ، تمهيدا لبدء أعمال الطرح والتنفيذ خلال أسرع وقت ممكن لخدمة الأنشطة السياحية بالمنطقة .

كما وجه بقيام التفتيش الفني بالوزارة بإعادة فحص موقف جميع كباري المشاة والسيارات علي مصرف المحيط للاطمئنان على حالتها ، واعداد تقرير شامل (فني – اجرائي) عنها ومأتم اتخاذه من إجراءات حيالها خلال أسبوع من تاريخه.

وأكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالي لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف .