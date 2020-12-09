استثمار

وزير الري يتابع موقف منظومة الري الحديث بالقرى الفقيرة

وزارة الرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري بالغمر، إلى الري الحديث،
مدحت إسماعيل 3:46 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 3:46 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الري ، اجتماعاً مع المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مسستشار الوزير لإدارة المياه، فى إطار متابعة الأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الري، بالغمر، إلى نُظم الري، الحديث، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

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كما أوضح الدكتور عبد العاطي أن الدولة أعطت أولوية لقرى مبادرة “حياه كريمه” التي تستهدف القري الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الري، بالغمر، إلى نُظم الري الحديث.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة، مشيراً للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه ، بالاضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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