وزير الري يتابع موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تنمية وإعمار سيناء

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية فيما يخص تنمية وإعمار سيناء، والموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الموارد المائية والري فى شبه جزيرة سيناء .

وصرح وزير الري أن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية.

وتم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.6 مليون متر مكعب في اليوم.

جدير بالذكر أن محطة مصرف بحر البقر تضم 4 وحدات بتصرف 1.4 مليون متر مكعب في اليوم لكل وحدة، كما يجري تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة، كما تم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون متر مكعب في اليوم .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، حيث وجه بسرعة انتهاء الأعمال المنفذة بالمآخذ وإجراءات توصيل الكهرباء للمآخذ .

كما وجه الدكتور سويلم بقيام قطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع معهد بحوث المياه الجوفية وجامعة القاهرة لاستكمال الدراسات الخاصة بإمكانات الخزانات الجوفية بشمال سيناء .

وصرح الدكتور سويلم بأنه على صعيد الحماية من أخطار السيول، يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من تلك الأزمة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

الري: تنفيذ 473 سدا وحواجز وقنوات صناعية

وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ 473 منشأ متنوعا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

وأشار لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول.

بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

وتم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد أبو السعود رئيس قطاع تنمية شمال سيناء، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط، والدكتورة منال عبد المنعم مدير معهد بحوث المياه الجوفية.

بالإضافة إلى حضور المهندس صلاح شحاتة رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية فى سيناء، والمهندس عمرو الصافوري مدير المكتب الفني لرئيس قطاع شمال سيناء، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني الوزير، والمهندس أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.