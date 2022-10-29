وزير الري يتابع موقف تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال منشآت الري الكبرى بمختلف المحافظات

تلقى دكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض موقف تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال منشآت الري الكبرى، وصرح بأنه يجرى تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى، بهدف التحديث والتأهيل والصيانة بمختلف المحافظات.

كما وضح وزير الموارد المائية والري أنه يتم بشكل متواصل تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها.

ومن تلك العناصر: (بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم) لضمان تشغيل كل المنشآت المائية على الوجه الأمثل.

الجدير بالذكر، أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع للوزارة قام بإعداد خطه إستراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ويتم تحديثها دوريا.

وقد أسهمت هذه الخطة فى اتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لتحل محل المجموعة الحالية والتى مر على إنشائها حوالى 150 عامًا.

من أبرز الأعمال الجارى تنفيذها

تدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

كما تم نهو تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.

ويجرى تنفيذ عملية تدعيم عدد 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

كما أنه سيتم خلال أيام توقيع عقد عملية تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل، والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام بعد القادم.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية

يجرى تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع.

كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى.

وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.500 وعددها 13 كوبرى مشاه ملاحى سطحى.