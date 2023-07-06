وزير الري يتابع موقف إيراد نهر النيل

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية اجتماعا لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وإستعرض وزير الري خلال الاجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.

توجيهات وزير الموارد المائية والري

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

ووجه وزير الموارد المائية باستمرار المتابعة لمعدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات وخاصة بالنقاط الساخنة،مع تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتأكد من ملاءمة المعدات المستخدمة من المقاولين فى أعمال التطهيرات بالشكل الذى لا يتسبب فى حدوث تطهير جائر للجسور.

كما وجه بضرورة استلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة ، مع قيام مسئولى الوزارة بالمحافظات بالتنسيق الفورى والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات علي جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فورى ومنع تراكمها.

وشدد “سويلم” على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع ، والمرور الدورى على المجارى المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، كما وجه باستمرار متابعة محطات الخلط الوسيط لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

واستعرض “سويلم” الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس و وادى النقرة بمحافظة أسوان ، لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق ، حيث وجه مسئولى الرى بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.

جدير بالذكر أنه قد تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الرى وآخرين من المسئولين في القطاع.